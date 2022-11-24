Всплеск приступлений с оружием фиксируют в приграничных областях.

В январе-октябре текущего года в РФ, развязавшей войну против Украины, зафиксировали всплеск преступлений с использованием оружия.

Как сообщает российское издание "РБК", по данным МВД РФ, общее число зарегистрированных преступлений в стране уменьшилось на 1,7% в сравнении с предыдущим годом. При этом на 21,5% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами.

А количество зафиксированных правонарушений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, выросло на 29,7% по сравнению с прошлым годом.

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Примечательно, что наибольший прирост таких преступлений – в приграничных областях, с территории которых россияне атакуют Украину ракетами и артиллерийскими снарядами.

Так в приграничной Курской области зафиксировали на 675% больше преступлений с использованием оружия, чем год назад. Далее в лидерах приграничная Белгородская область и столица – Москва (213% и 203% соответственно).

Ситуация на российско-украинской границе – что происходит в Белгородской и Курской областях

В граничащих с Украиной областях России продолжает действовать режим ограничения полетов. Из этих областей россияне регулярно запускают ракеты и артиллерийские снаряды по городам Украины.

В приграничной Курской области, как сообщала украинская разведка, оккупанты используют для хранения и обслуживания ракет территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий. Там же страна-агрессор может хранить иранские дроны-камикадзе.

Время от времени на территории приграничных областей РФ звучат взрывы.

В сентябре российские СМИ со ссылкой на родственников российский срочников сообщали, что срочников свозят к украинской границе, в населенный пункт Валуйки. Они якобы задействованы в охране Белгородской области.

В октябре стало известно, что Россия переместила личный состав и технику с военной базы в городе Валуйки в Белгородской области.

В ноябре стало известно, что в области строят укрепления. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры строительства укреплений на границе Белгородской области и Украины.

Также школы в граничащей с Украиной Белгородской области РФ перевели на дистанционное обучение.

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