Школы в граничащей с Украиной Белгородской области РФ перевели на дистанционное обучение.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Власти Белгородской области решили перевести на дистанционный режим работы школы в Валуйском и Шебекинском городских округах.
В Валуйском городском округе перейдут на дистанционную работу школы в 15 километрах от границы с Украиной. В Шебекинском – прекратят очное обучение школы в 10-километровой зоне от границы. В детских садах обоих районов будут работать дежурные группы.
С начала учебного года были закрыты школы и детские сады, находятся в 5-километровой зоне от границы с Украиной.
Как сообщалось ранее, по словам близких российских военнослужащих, в начале вторжения в Украину подмосковных срочников отправили на войну. Затем их вывели на территорию России и оставили в приграничном населенном пункте Валуйки в Белгородской области. Там, а не в пункте постоянной дислокации, 1-й гвардейский мотострелковый полк Таманской дивизии находится до сих пор. Срочников, призванных этой весной, также собираются отправить "охранять границу".
24 февраля Россия закрыла воздушное пространство вдоль границ с Украиной. Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах, включая Белгород, действует до сих пор. Кроме того, объялен высоки уровень террористической опасности по всей области.
В течение последних месяцев в Белгородской области время от времени слышат "хлопки". В частности, фиксировались случаи падения на территории области ракет, выпущенных россиянами в сторону Украины.
Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что военные объекты на территории области – легитимная цель для Украины, но власти должны согласовать решение о нанесении ударов по ним с иностранными партнерами.
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