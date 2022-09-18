О движении этого вооружения публично не заявляла ни РФ, ни Запад.

Россия перемещает большое количество зенитных ракет из Санкт-Петербурга и других мест, чтобы перебросить на фронт в Украину.

Об этом пишет Yle.

Финское издание опубликовало спутниковые снимки, на которых видно, что мобильные огневые платформы и ракеты исчезли с базы на Карельском перешейке неподалеку от Санкт-Петербурга.

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Ни Россия, ни Запад не сообщали о движении вооружения.

Отмечается, что Санкт-Петербург долгое время был окружен защитным кольцом из 14 зенитно-ракетных баз, однако теперь несколько из них опустели.

"Согласно снимкам, четыре зенитные базы остались без оборудования", - заявил военный эксперт, майор в отставке Марк Экланд.

По его словам, на фронт перебросили оборудование к старой системе С-300.

Экланд считает, что РФ ослабила противоракетную оборону на окраинах Санкт-Петербурга, так как испытывает дефицит ракет для войны против Украины.

Как сообщал УНИАН, на форуме "Армия 2022" президент РФ Владимир Путин заявил о "лучшем" оружии и готовности раздавать ее своим "многочисленным" союзникам и партнерам.

Заявления Путина абсурдны, считают эксперты. Ведь у РФ нет ни "лучшего оружия", ни "многочисленных" партнеров.

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