Также в ГУР МО подчеркнули, что эту информацию должны рассмотреть и проверить представители соответствующих международных организаций, в частности МАГАТЭ.

Стало известно, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет. Кроме этого, там страна-агрессор может хранить иранские дроны-камикадзе.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, в течение последних нескольких недель в подземные Ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино Курской области представители ВС РФ завозили ракеты в комплексы С-300. Кроме этого, в конце октября к этим ангарам прибыли несколько гражданских грузовиков с иранскими автомобильными номерами.

"Не исключено, что указанный объект повышенной опасности, который напрямую приближен к Курской АЭС (город Курчатов), используется российскими ВС в военных целях. А именно, для скрытого размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранских БПЛА. Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет", - добавили в разведке.

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Также в ГУР МО подчеркнули, что эту информацию должны рассмотреть и проверить представители соответствующих международных организаций, в частности МАГАТЭ.

Иранские дроны и ракеты

Как известно, с сентября Иран начал продавать РФ дроны-камикадзе. Ими страна-агрессор бьет по мирным городам Украины. 2 ноября стало известно, что Иран планирует продолжить вооружать РФ, он хочет отправить новые баллистические ракеты и больше боевых беспилотников.

В ВСУ сообщили, что иранские ракеты несут угрозу через огромную скорость полета. Россия имеет дефицит баллистических ракет. Поэтому агрессор попросил помощи у Ирана, который согласился оказать баллистику.

Как уже сообщал УНИАН, военный эксперт Александр Коваленко подробно рассказал об особенностях и известные характеристики иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar большой дальности. Так, эти ракеты будут достаточно непростой целью для украинской системы ПВО.

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