Есть также неподтвержденная информация о "хлопке" на полигоне мобилизованных в Брянской области.

В России произошла череда происшествий. На территории Курской и Белгородской областей в результате взрывов были уничтожены база рашистов и скопление зенитно-ракетных комплексов С-300. А в Бурмакино горит склад боеприпасов Министерства обороны РФ.

Информация о "хлопках" поступила от разных источников.

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин сообщил, что был нанесен удар по базе российских оккупантов в Теткино, Глушковский район, Курская область. Данные о раненных и убитых пока отсутствуют.

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Военный обозреватель и волонтер Роман Бочкала уточнил сведения нардепа. По его информации, в Курской области уничтожили центр управления дронами. Он также написал, что в Белгородской области в металлолом превратили три ЗРК С-300, которые прикрывала артиллерия рашистов.

В российских региональных Telegram-каналах также распространяется информация об ударе по полигону мобилизованных резервистов в Брянской области. Однако никто из украинской стороны не подтвердил это.

Еще одно происшествие произошло в Бурмакино Ярославской области. На складе боеприпасов под названием " 6 Арсенал ВМФ" произошел взрыв. В Сети опубликовали видео пожара.

Работа ВСУ по рашистам: последняя информация

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины на юге разрушили три склада боеприпасов и пункт управления. В результате прицельных ударов удалось также уничтожить личный состав и технику врага.

По данным СМИ, в начале октября с помощью беспилотника удалось уничтожить два ТУ 22М3 на тыловом аэродроме оккупантов вблизи Калуги. Эти самолеты использовались для бомбардировок Украины.

Согласно свежим сведениям от Генштаба Украины, ВСУ отправили в ад 62 870 рашистов и превратили в металлолом более 15 тысяч единиц техники.

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