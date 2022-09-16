Формально они не являются участниками боевых действий.

Командование оказывает давление на российских срочников для подписания ими контракта. Часть срочников задействованы в охране Белгородской области.

Об этом родственники военнослужащих рассказали BBC Russia.

Матери троих военнослужащих, поступивших на службу в 1-й гвардейский мотострелковый полк Таманской дивизии в подмосковном Наро-Фоминске, рассказали, что все лето, пока солдаты проходили учебку, где новобранцев готовили к службе, в части не было офицеров. Командовали новобранцами военнослужащие призывом старше. Но в начале сентября офицеры в части появились и требуют от срочников подписать контракты.

Видео дня

По словам близких военнослужащих, в начале российского вторжения в Украину в этом полку были погибшие среди срочников. Затем их вывели на территорию России и оставили в приграничном населенном пункте Валуйки.

Близким военнослужащих, которые пытались добиться их возвращения в Подмосковье, заявили, что "формально они находятся на территории России, границу не пересекают, а значит не участвуют в боевых действиях".

Туда же хотят отправить срочников и теперь.

"Майор Никитин и лейтенант Вялых сообщили, что в ближайшие дни они отправляются в Белгородскую область, в Валуйки, на границу с Украиной, это всего в 50 километрах от Изюма, который на днях был занят украинской армией", – рассказала мать одного из военнослужащих.

Формально первый контракт можно заключить после трех месяцев службы. Весенние призывники в сентябре уже могут это сделать, после чего их смогут отправить в зону боевых действий. К этому их и склоняют офицеры.

Но матери военнослужащих рассказывают, что желающих подписывать контракт и ехать на войну в части мало.

"Офицеры сказали, что если найдете замену среди желающих, то можно будет в Валуйки не ехать, но добровольно туда отправиться захотели только четыре человека, а все остальные не хотят ни подписывать контракт, ни ехать в командировку", – рассказала одна из матерей.

Как писал УНИАН, президент РФ Владимир Путин в начале марта утверджал, что на войну отправляют только профессиональных военных, а не срочников. Вскоре Министерство обороны РФ признало, что обнаружило факты присутствия солдат срочной службы.

Вас также могут заинтересовать новости: