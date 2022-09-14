В Ростове-на-Дону отменили концерт и салют, в Воронеже - салют и массовые мероприятия.

Власти Воронежа и Ростова-на-Дону отказались проводить праздничные мероприятия по случаю Дня города.

Об этом сообщили местные губернаторы.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что "не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий".

Видео дня

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также заявил, что отменяется концерт путиниста Олега Газманова и фейерверк на Театральной площади.

В городе Советск Калиниградской области отменили торжественные мероприятия, приуроченные ко дню города, из-за сложной ситуации на фронте.

"Празднование Дня города Советска отменено. Причина - напряженная ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, выполнявших воинский долг", - заявил глава городского округа Григорий Соколовский.

Помимо этого, глава городского округа отметил, что руководство города решило не проводить праздник даже в ограниченном формате.

Как сообщал УНИАН, в Кремле делают вид, что их не очень смущает возмущение россиян по поводу позорного разгрома "второй армии мира" на Харьковском направлении. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что граждане вопреки всему поддерживают диктатора Владимира Путина и его действия.

Вас также могут заинтересовать новости: