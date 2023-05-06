Огонь грозит перекинуться еще на 18 складов.

В Свердловской области России из-за лесных пожаров загорелись склады с порохом.

Как сообщает ТАСС, это произошло в результате лесного пожара в поселке Первомайский с населением 400 человек. Сейчас жителей поселка готовят к эвакуации.

По информации агентства, огонь грозит перекинуться на 18 соседних складов, в которых также хранится порох.

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Как сообщают местные СМИ, взрывы начались со складов компании, которая, в том числе, занимается утилизацией боеприпасов.

Пожары в России - что известно

В последнее время россию охватила череда пожаров и взрывов на предприятиях.

Пожары возникают как вследствие природных катаклизмов - как в Тюменской области, где пожар охватил целое село с окрестностями, а люди в это время пытаются остановить огонь иконами.

Но также часто горят и промышленные предприятия. Так, например, уже дважды возникал пожар на НПЗ на Кубани.

А ранее масштабный пожар охватил топливную базу черноморского флота в Севастополе, площадь возгорания составила более тысячи километров.

Российские власти обвиняют в этих атаках беспилотники и диверсантов. В то же время, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, пожары в России свидетельствуют о потере Россией силового контроля за регионами, появлении агрессивных партизанских групп, а также о разрушении сакральности (информационной неприкосновенности) "клана Путина".