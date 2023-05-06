В Свердловской области России из-за лесных пожаров загорелись склады с порохом.
Как сообщает ТАСС, это произошло в результате лесного пожара в поселке Первомайский с населением 400 человек. Сейчас жителей поселка готовят к эвакуации.
По информации агентства, огонь грозит перекинуться на 18 соседних складов, в которых также хранится порох.
Как сообщают местные СМИ, взрывы начались со складов компании, которая, в том числе, занимается утилизацией боеприпасов.
Пожары в России - что известно
В последнее время россию охватила череда пожаров и взрывов на предприятиях.
Пожары возникают как вследствие природных катаклизмов - как в Тюменской области, где пожар охватил целое село с окрестностями, а люди в это время пытаются остановить огонь иконами.
Но также часто горят и промышленные предприятия. Так, например, уже дважды возникал пожар на НПЗ на Кубани.
А ранее масштабный пожар охватил топливную базу черноморского флота в Севастополе, площадь возгорания составила более тысячи километров.
Российские власти обвиняют в этих атаках беспилотники и диверсантов. В то же время, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, пожары в России свидетельствуют о потере Россией силового контроля за регионами, появлении агрессивных партизанских групп, а также о разрушении сакральности (информационной неприкосновенности) "клана Путина".