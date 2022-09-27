По данным СМИ, подозреваемая выпивала с мужем.

Жуткое убийство произошло в селе Барда Пермского края. Женщина зарезала 6-летнюю дочь и пыталась совершить самоубийство из-за мобилизации мужа.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.

Подозреваемая поссорилась с мужем, после чего зашла в комнату дочери 2016 года рождения и нанесла смертельный удар ножом в сердце. После этого женщина попыталась свести счеты с жизнью.

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Ребенка спасти не удалось, а мать госпитализировали и прооперировали. По данному факту открыто уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 "Убийство" Уголовного кодекса РФ. По данным следствия, ранее подозреваемая дважды пыталась свести счеты с жизнью.

По данным Telegram-канала "Осторожно, новости", подозреваемая жила с 29-летним мужем Рамином, который работал бурильщиком на нефтяной скважине. Пара воспитывала двоих детей.

В СМИ сообщили, что перед ссорой женщина выпивала с супругом, после чего они поругались, потому что "девушка не хотела отпускать супруга", который "около десяти лет назад служил в разведке".

Мобиизаиция в России - что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации военных в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек, что привело к массовому побегу из страны.

Самыми популярными странами стали Казахстан, Грузия и Армения. При этом на границе с Грузией все эти дни наблюдаются километровые очереди. 26 сентября россияне стянули к границе военных и БТР, заявив, что делают это на случай попытки массового прорыва желающими уехать из страны.

В Литве, Латвии, Эстонии и Польше заявили, что не собираются выдавать гуманитарные визы тем, кто бежит от мобилизации. В свою очередь в Испании и Германии готовы принять россиян, которые бегут от мобилизации. Власти Ирландии также рассмотрят такую возможность.

При этом США будут рассматривать заявки россиян, которые бегут из страны из-за мобилизации, в индивидуальном порядке.

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