Гордиенко уверен, что разведка линии соприкосновения останется, но на оперативно-тактическом уровне она требует прорывного контррешения.

Уже в ближайшие месяцы аэроразведка как вид системной деятельности может прекратить свое существование. Такое мнение высказал военнослужащий 14-го отдельного полка БпАК СБС и публицист Серафим Гордиенко.

Он поделился, что сейчас почти на всей линии фронта россияне разворачивают эшелонированную линию FPV-перехватчиков. По его словам, иногда эти так называемые "килл-зоны" доходят до 15-20 км вглубь противника.

"Все разведывательные борты, которые пытаются летать там днем, с большой вероятностью сбиваются. Пока что системно не сбивают ночью, но это вопрос времени. Подниматься выше (на 4000, 5000 метров) тоже не дает результата, враг научился сбивать и там. Вести "секторную разведку" на большинстве направлений пока что невозможно", - объяснил военный.

Видео дня

Гордиенко отметил, что на некоторых направлениях есть места, где в дневное время украинские военные даже не пытаются запускать разведывательные дроны, так как оккупанты почти наверняка собьют их. Он считает, что это создает "вакуум" для маневров врага.

"Таков системный результат работы российского "центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон"" и их мобильных огневых групп", - подчеркнул военный.

Гордиенко уверен, что разведка линии соприкосновения останется, но на оперативно-тактическом уровне она требует прорывного контррешения. Он считает, что если его не будет, аэроразведка прекратит свою регулярность.

Публицист подчеркнул, что пока решения этой проблемы нет. По его словам, компактные системы РЭБ на разведывательных дронах и система "Ухилянт" не помогут.

"Решения пока нет. И найти это решение - задача номер один для компаний-производителей и для многих военных R&D центров. Если решение не будет найдено, в следующей весенней кампании нам будет очень сложно. Время для гигантских, дорогих разведывательных бортов за огромные деньги безапелляционно прошло. Глубину будут тянуть "фотолеты", Лелеки М2, Горы, Векторы, Домахи и Шарки-Д", - добавил Гордиенко.

Он напомнил, что именно украинские войска начали массово использовать FPV-перехватчики против разведывательных дронов. Он не исключает, что Украине все же удастся найти решение и этой проблемы.

Война дронов стала хаотичной

Ранее Business Insider писало, что на российско-украинском фронте из-за большого количества дронов в воздухе при ограниченном спектре радиочастот пилоты часто мешают друг другу. Все становится еще сложнее, когда в дело вмешиваются операторы систем радиоэлектронной борьбы.

Оператор дронов в Силах беспилотных систем Украины Димко Жлуктенко рассказал изданию, что его подразделение недавно пострадало от работы "дружественной" системы РЭБ. По его словам, такая ситуация часто возникает с крупными разведывательными дронами.

Вас также могут заинтересовать новости: