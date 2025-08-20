Режиссер планирует потратить два года на работу в театре.

Легендарный режиссер Квентин Тарантино неожиданно заявил, что переходит из кино в театр. Как сообщает издание Independent, автор фильмов "Криминальное чтиво", "Убить Билла" и "Однажды в Голливуде" планирует поставить свой дебютный спектакль в лондонском театре Вест-Энда.

Хотя название пьесы пока не разглашается, уже известно, что она будет поставлена в комедийном жанре. Сейчас режиссер переживает, чтобы все его замыслы удалось воплотить в реальность.

При этом он уже подсчитал, сколько ему нужно времени для создания спектакля. Квентин планирует выделить на театр как минимум два года жизни.

"Пьеса полностью написана, это, безусловно, следующее, что я собираюсь [сделать], и мы начнем работу над ней в январе. Я готовлюсь к успеху. Если это будет провал, то я очень быстро закончу", - заявил Квентин Тарантино.

Также для производства нового проекта Тарантино, который, как известно, проживает в Израиле, планирует переехать с семьей в Великобританию в 2026 году.

Если идея с театральной пьесой отметится успехом, 62-летний режиссер обещает ее экранизировать. Вполне возможно, что именно этот фильм станет его "лебединой песней", то есть финалом карьеры в кинематографе.

Недавно Квентин Тарантино назвал три самых любимых фильма своего авторства.

