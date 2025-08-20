Этот учебный год в Украине продлится дольше

Формат обучения будет зависеть от ситуации с безопасностью в каждом регионе.

Учебный год в Украине начнется как обычно 1 сентября 2025 года, но продлится до 30 июня 2026 года.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, соответствующее решение принято Кабинетом министров.

По его словам, областные и Киевская городская военные администрации вместе с учредителями школ будут выбирать формат и условия начала обучения в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой области.

"То есть учебный год стартует для всех, но где именно дети сядут за парты - в школе или онлайн - зависит от уровня безопасности", - добавил он.

Учебный год в Украине

В июле вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине строятся подземные школы и современные укрытия, чтобы офлайн-обучение происходило в безопасных условиях. В то же время, дистанционное обучение никто отменять не собирается.

Федоров рассказал, что "вместе с депутатами будет искать пути, как вернуть детей к безопасному офлайн-обучению и преодолеть образовательные потери, вызванные COVID-19 и полномасштабной войной". "Дистанционное обучение отменять не будут. Безопасность детей - наш ключевой приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса. Качество дистанционки - приоритет. Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает", - отметил Федоров.

