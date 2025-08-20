Эти травы являются декоративными, однако могут быть опасными для вашего сада.

Если у вас есть сад или двор и вы хотите посадить там те или иные растения, то стоит помнить, что некоторые декоративные травы могут быть агрессивными для этого места. Поэтому издание Better Homes & Gardens назвало "нарушителей", которые навредят вашему саду.

Пампасовая трава

Такая трава имеет эффектный вид и может достичь высоты от 2 до 4 метров, имея белые перья. Однако ее способность быстро расти и легко размножаться делает ее инвазивным растением в некоторых районах. Кроме того, острые листья и размер этого растения затрудняют его удаление, когда оно уже прижилось.

Мискант китайский

Эта трава не только легко самозасевается, но и распространяется подземными побегами. Эксперты советуют искать стерильные сорта мискантуса, если вам нравится его изящная форма и мягкая, воздушная текстура.

Видео дня

Арундо тростниковый или гигантская тростниковая трава

Эта трава может использовать настолько больших размеров, что вытесняет другие растения и расширяет свою площадь с помощью подземных корневищ.

Фонтанная трава

Несмотря на то, что различные виды фонтанной травы любят за их изящные перья, они считаются инвазивными или очень агрессивными.

Канареечная трава тростниковая

Это высокое зеленое многолетнее растение, которое активно растет на разных почвах и в различных условиях. Однако ее считают вредной из-за сорняков, поэтому это означает, что она вредит сельскому хозяйству и дикой природе.

Бамбук

Несмотря на то, что бамбук в основном не считается травой, он относится к семейству трав.

"Многие садоводы, которые его сажают, сначала в восторге от того, как быстро он вырастает в высокий экран для приватности, но впоследствии жалеют об этом решении, поскольку он заполоняет их двор", - добавляют в материале.

Другие советы по садоводству

Ранее эксперты рассказали, как сделать лаванду больше и пышнее. По ее словам, правильная обрезка растений предотвратит их одеревенение, продлит срок их жизни и будет способствовать появлению большего количества цветов в следующем году.

Также садовник рассказал, чем подкормить пион летом, чтобы он пышно цвел весной. Он отметил, что своевременное внесение органического компоста может иметь огромное влияние на цветы.

Вас также могут заинтересовать новости: