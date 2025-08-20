Объект, упавший в кукурузном поле, не долетел до польской столицы менее 80 км.

Взрыв неподалеку от Варшавы, произошедший этой ночью, был вызван именно российским дроном. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует Onet.

"Россия снова провоцирует страны-члены НАТО. После инцидентов с дронами, которые произошли в Румынии, Литве и Латвии, мы снова имеем дело с российским дроном", - заявил он журналистам.

По его словам, все профильные ведомства польского государства привлечены к выяснению обстоятельств происшествия, а Министерство иностранных дел "предпримет соответствующие дипломатические шаги".

Видео дня

Заместитель оперативного командующего Вооруженных сил Польши генерал Дариуш Малиновский уточнил, что на территорию страны залетел так называемый дрон-приманка, который не имел ударной боеголовки, но имел заряд взрывчатки для самоуничтожения.

"По нашей оценке, этот дрон предназначен для того, чтобы его было очень трудно обнаружить. Он, вероятно, летел очень низко, чтобы обойти наше радиолокационное поле. На сегодня мы имеем только такую информацию", - добавил генерал.

Министр обороны Косиняк-Камыш подчеркнул, что "провокационный характер" события был очевидным.

Инцидент с беспилотником в Польше

Как писал УНИАН, сегодня в Польше примерно в 77 км от Варшавы взорвался неизвестный объект, который идентифицировали как беспилотник. Взрыв произошел посреди кукурузного поля, поэтому никто не пострадал. Польские СМИ сообщали, что речь идет, вероятно, о "Шахеде".

Это не первый случай, когда на польской территории падают боеприпасы, прилетевшие из Украины. Так, в апреле 2023 года в Польше нашли обломки российской крылатой ракеты Х-55.

А в ноябре 2022 года в приграничном польском селе упала украинская зенитная ракета, убив двух человек.

Вас также могут заинтересовать новости: