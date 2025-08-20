Ракета Agni-5 составляет основу индийского ядерного сдерживания.

Сегодня, 20 августа, Индия провела успешный испытательный пуск баллистической ракеты Agni-5, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает The Times of India.

Отмечается, что испытание провели на полигоне в Чандипуре, который находится в штате Одиша. В Минобороны Индии подчеркнули, что этот запуск стал частью плановых испытаний.

В издании напомнили, что ракету Agni-5 разработала Организация оборонных исследований и разработок Индии. Она составляет основу индийского ядерного сдерживания.

Agni-5 имеет дальность более 5000 километров. Также активно ведется разработка усовершенствованной ракеты с ожидаемой дальностью около 7500 километров.

В издании добавили, что ракета способна нести и запускать до трех ядерных боеголовок одновременно. Новые варианты Agni-5, которые находятся в разработке, будут ориентированы на удары по укрепленным целям.

США испытали новые ракеты, которые могут уничтожить флот Китая

Ранее в Австралии испытали новые американские ракеты Precision Strike Missile. Как пишет The Telegraph, они могут нанести сокрушительные потери китайским кораблям в случае конфликта за Тайвань.

Во время испытаний в Австралии ракета PrSM поразила цель на расстоянии более 190 миль (около 305 километров). Ракета подходит для американских Himars и британских артиллерийских систем MLRS.

Вас также могут заинтересовать новости: