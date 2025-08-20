Решение призвано упростить доступ граждан к сервисам, связанным с военным учетом.

Кабинет Министров унормировал использование сервиса электронной очереди на прием в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки(ТЦК СП).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. "Убираем "живые" очереди под центрами комплектования, усиливаем безопасность, ускоряем и упорядочиваем процедуры приема граждан", - заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

В министерстве напомнили, что сервис электронной очереди в ТЦК в тестовом режиме работал с мая 2024 года. С 1 мая 2025 года сервис заработал на обновленной платформе. Здесь военнообязанные самостоятельно могут выбрать ТЦК и СП по месту учета или фактической регистрации и получить SMS с датой и временем визита.

Отмечается, что принятое решение является одним из шагов формирования экосистемы е-ТЦК и имеет целью упростить доступ граждан к сервисам, связанным с военным учетом.

Также в Минобороны проинформировали, что правительство приняло решение, которым расширяется функционал Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны. В частности, приложения Армия+ и Резерв+ станут частью структуры веб-портала.

"Это упростит доступ к электронным услугам, сделает невозможным дублирование функций и создаст единый удобный цифровой инструмент для украинцев. Также Вебпортал получит гибкую структуру, что позволит в дальнейшем масштабировать количество цифровых услуг как для военнообязанных, так и для военных", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как добавили в Минобороны, благодаря новой редакции постановления украинцы получат доступ к информации о функционировании мобильного приложения Резерв+, поскольку ранее эта информация регулировалась постановлением с грифом "для служебного пользования".

Мобилизация в Украине

В начале августа в обновлении приложения "Резерв+" добавлена новая отсрочка - для научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научных учреждений и организаций. Для того, чтобы получить отсрочку, необходимо иметь следующие данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования отметку об основном месте работы и зарплатную ставку не менее 0,75.

Также нужно иметь отметку о том, входит ли лицо в кадровую группу образовательного процесса в одной из сфер: высшем, профессиональном предвысшем, профессиональном образовании или работает на административной должности, относящейся к преподавательской категории.

