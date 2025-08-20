Продюсер рассказал, что над производством проекта будет работать один из телеканалов.

Известный украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк заявил об окончательном возвращении легендарного телешоу "Караоке на Майдане". Однако вместе с тем в интервью радио "Буковинська Хвиля" шоумен удивил заявлением, что не будет больше вести этот проект.

По словам продюсера развлекательное шоу, которое получило свою популярность в начале 2000-х, действительно может вернуться на экраны даже в условиях полномасштабного вторжения.

"Один из каналов хочет возобновить "Караоке на Майдане". И я не буду, конечно, ведущим, потому что считаю, что я уже слишком большая звезда", - заявил Кондратюк.

В то же время музыкальный критик все же присоединится к созданию продолжения проекта. Кроме того, что Игорь является правообладателем шоу, он еще и получит роль креативного продюсера.

По мнению продюсера, для того, чтобы шоу заинтересовало молодежь, ведущим должен быть кто-то моложе него. Кондратюк готов передать микрофон своему преемнику или преемнице и уже с нетерпением ждет, чтобы взглянуть на шоу с другой стороны экрана.

"Мне интересно, как это может пойти без меня. Есть мнение у многих продюсеров, что эта передача настолько авторская. Если бы она не выстрелила в 99 году, то уже через 10 лет ее бы никто не смотрел", - добавил Игорь Кондратюк.

