Также местный губернатор Старовойт заявил о срыве работы линии электропередач.

По району железнодорожного вокзала одного из городов Курской области ударил неизвестный дрон.

Местный губернатор Роман Старовойт объявил, что повреждена компрессорная станция ж/д вокзала Дмитриева. Он по своему обыкновению утверждает, что к атаке "причастны" ВСУ.

"Удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева - повреждена компрессорная станция", - пишет он.

О последствиях атаки Старовойт сообщил ранним утром (03:31 по киевскому времени). По его словам, БПЛА атаковали Дмитриевский и Железногорский районы.

В последнем от питания отключился один из объектов Михайловского ГОКа. Из-за удара БПЛА повреждена местная линия электропередач, пожаловался Старовойт.

В целом ночь для Курской области обошлась без пострадавших. В селе Крупец Дмитриевского района было три "прилета". В 8 домах есть разрушения заборов, окон и крыш.

Россия ночью ударила возле важного объекта Херсонщины

Этой ночью Россия запустила 31 дрон "Шахед" по Украине. Силы ППО сбили почти что все цели (уничтожено 30 БПЛА), однако из-за воздушного террора РФ есть "прилеты" по Херсону и области. В частности, в городе пострадали двое украинцев.

Утром глава Херсонской ОВА Прокудин уточнил, что оккупанты ударили вблизи инфраструктурного объекта. Есть повреждения помещений.

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