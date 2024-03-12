Губернатор Орловской области пишет, что беспилотник "упал".

В ночь на вторник, 12 марта, в российском городе Орел произошел серьезный пожар на нефтебазе. В сети публикуют соответствующие фотографии и видео.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в городе "произошло падение" беспилотного летательного аппарата. "Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате взрыва никто не пострадал. Тем временем российские Telegram-каналы пишут, что в Орле продолжает работать противовоздушная оборона, звучат громкие взрывы.

Видео дня

Другие атаки беспилотников по России:

Этой ночью также громко в Курской области. Губернатор Роман Старовойт сообщал, что в небе над Курском работает противовоздушная оборона. Позже он отчитался о сбитии над Фатежским районом украинского дрона.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник сбросил на Белгородский район четыре взрывных устройства. Взрывы повредили линии электропередачи, без света остались семь населенных пунктов. Никто не пострадал.

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