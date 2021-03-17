В Москве группа из 15 человек напала на 27-летнего анестезиолога из-за сережки в ухе.
Читайте такжеВ России сожгли "огнеупорный" памятник за 1,65 миллиона рублей (фото, видео)Об этом пишет КП.
Отмечается, что врач вместе с друзьями пошел в кино в ТЦ «Город» в районе Лефортово и на выходе из развлекательного центра встретил группу незнакомцев.
По словам медика, на него напали 15 человек «азиатской внешности». Сначала они стали выяснять, почему его друг ярко одет и какую религию исповедует.
«Я пытался остановить конфликт и увести друга в сторону, но мне не давали. Потом они заметили у меня в ухе серьгу, стали нас оскорблять и угрожать. Я звал на помощь охрану, но никто не пришел», - рассказал врач.
Он попытался вызвать полицию и достал телефон, однако его вырвали из рук. При попытке вернуть смартфон завязалась драка.
Вас также могут заинтересовать новости
- "Бил ногами по лицу, в живот": в России "разведчик" до потери сознания избил ревнивую девушку (фото)
- "На х** можете пойти": экс-участница "Дома-2" пронесла на борт самолета пиво и устроила дебош (видео)
- В Москве обнаружили тело 14-летней школьницы со следами укусов
- В России "охотник на ведьм" забил прохожего молотком (фото)
- В России мать подожгла 8-летнего сына из-за порчи мебели
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram