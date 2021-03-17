По словам анестезиолога, он звал на помощь охрану, но никто не пришел.

В Москве группа из 15 человек напала на 27-летнего анестезиолога из-за сережки в ухе.

Читайте такжеВ России сожгли "огнеупорный" памятник за 1,65 миллиона рублей (фото, видео)Об этом пишет КП.

Отмечается, что врач вместе с друзьями пошел в кино в ТЦ «Город» в районе Лефортово и на выходе из развлекательного центра встретил группу незнакомцев.

По словам медика, на него напали 15 человек «азиатской внешности». Сначала они стали выяснять, почему его друг ярко одет и какую религию исповедует.

«Я пытался остановить конфликт и увести друга в сторону, но мне не давали. Потом они заметили у меня в ухе серьгу, стали нас оскорблять и угрожать. Я звал на помощь охрану, но никто не пришел», - рассказал врач.

Он попытался вызвать полицию и достал телефон, однако его вырвали из рук. При попытке вернуть смартфон завязалась драка.

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Автор: УНИАН