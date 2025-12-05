В конце ноября 2025 року Шри-Ланку накрыл самый мощный в истории страны циклон Дитва, унесший жизни почти 500 человек и погрузивший под воду целые города.
Кроме того, разрушительная стихия сорвала туристический сезон на этом острове в Южной Азии, пик которого обычно выпадает на период с ноября по январь.
Жители Шри-Ланки подсчитывают убытки из-за срыва туристического сезона
Как рассказал Reuters Анил Кумара, владелец небольшого гостевого дома в горной местности Шри-Ланки, известной своими чайными плантациями, историческими местами и живописными деревнями, ураган вынудил его семью эвакуироваться в центр помощи. Теперь он не знает, когда сможет восстановить свой бизнес.
Раньше его поврежденный дом приносил ему более 30 долларов за ночь, чего хватало на содержание семьи, но тепер 37-летний мужчина был вынужден отменить все бронирования на декабрь и январь.
"Ко мне все еще поступают запросы, но мы не можем их принять. Не знаю, когда мы сможем вс6 восстановить и вернуться к нормальной жизни", – рассказал Кумара.
Его история – далеко не единственная. Оживление туризма помогло Шри-Ланке оправиться от изнурительного экономического кризиса 2022 года, однако ущерб от циклона Дитва затронул почти 10% 22-миллионного населения Шри-Ланки, повредив или разрушив тысячи домов, а также дороги, линии электропередач и телекоммуникационные сети.
Крупные отели сохраняют оптимизм
Тем временем, Ассоциация отелей Шри-Ланки надеется на быстрое восстановление, поскольку количество отмен бронирований остается низким – лишь около 1%, заявил президент организации Асока Хеттигода.
"Отели по всему острову продолжают работать", – сообщил он агентству Reuters, добавив, что даже в Канди и Нувара-Элии (одни из наиболее пострадавших районов – ред.) туристы чувствуют себя в безопасности и наслаждаются своим пребыванием, хотя доступ туда по-прежнему затруднен из-за заблокированных дорог.
К середине ноября 2025 года число прибытий туристов превысило 2 миллиона, и правительство надеется достичь 2,6 миллионов к концу года, что является самым высоким показателем со времен пандемии COVID-19. Этому способствуют туристы из Индии, России, Германии, Франции и Великобритании.
Как ураган на Шри-Ланке затронул туристов
Местные власти обеспечили перевозку застрявших в стране туристов, отменили сборы за просроченные визы и разрешили свободно переносить рейсы.
Туристическая отрасль также выступила за расширение программы безвизового режима и запустила кампании в социальных сетях, чтобы успокоить путешественников.
Тем временем, гиды скорректировали маршруты, чтобы избежать наиболее пострадавших районов.
В свою очередь туристы, несмотря ни на что, пытаются использовать свое время на Шри-Ланке по полной.
"Мы надеемся, что погода улучшится, и мы сможем насладиться пляжем. Шри-Ланка – это настоящее приключение. Никогда не знаешь, что произойдёт дальше", – поделилась впечателниями 71-летняя туристка из Австралии Эстель Берджесс, которая приехала на остров около недели назад и планирует остаться ттам еще на шесть дней.
Разрушительные наводнения в Азии осенью 2025
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2025 года на Юго-Восточную Азию обрушились масштабные тропические штормы, из-за чего пострадали более 4 миллионов человек, включая 600 погибших.
Помимо Шри-Ланки также от стихии серьезно пострадали такие популярные туристические страны, как Индонезия, Малайзия и Таиланд – власти последнего охарактеризовали наводнения из-за недавнего шторма как такие, что случаются "раз в 300 лет".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Малайзия запускает уникальный морской круиз, ориентированный на одну категорию пассажиров
- Названа курортная страна в Азии, которая в 2026 году может обогнать по популярности Таиланд
- Таиланд отменил 50-летний запрет на продажу алкоголя днем: что это означает для туристов
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.