Народный избранник, у которого 5 квартир и дом, считает, что повышение выплат вполне аргументировано.

Народный депутат, экс-член запрещенной ОПЗЖ Анатолий Бурмич прокомментировал повышение Верховной Радой выплат нардепам на 120 тысяч гривен и нарвался на волну критики.

В эфире Новости Live Бурмич заявил, что "должен быть независимым" и "не должен ходить в рваных штанах".

Народный избранник назвал разговоры вокруг повышения выплат нардепам "популизмом" и отметил, что зарплаты депутатам подняли на 3 тысячи гривен, а все остальные средства - это "содержание".

"Депутата хотят сделать виноватым, бедным, попрошайкой: таким легко очень управлять. Депутат должен быть независимым, а для того, чтобы он был независимым, он не должен ходить в рваных штанах и бегать попрошайкой... Зарплату нам подняли на 3 тысячи: оклад был 30 тысяч, сделали 33 тысячи. Со всеми надбавками у меня 50 тысяч зарплата, все остальное - это содержание", - отметил политик.

Он пояснил, что средства на содержание предусмотрены на зарплату помощникам, а также сопутствующие расходы, в частности командировки. Сам Бурмич раскрыл, что его помощники получают 42 и 50 тысяч гривен соответственно. Кроме того, нардеп имеет собственного водителя.

"До этого постановления на содержание депутата выделялось 63 тысячи, но этого катастрофически не хватает, потому что эти все расходы идут из этих денег. Или хочешь - из этих 50 тысяч зарплаты плати, тогда ходи с сумкой найти где-то кусок хлеба себе", - пояснил Бурмич.

Нардеп жалуется, что "шикуют" только зависимые депутаты, живущие на "спонсорские средства". Бурмич говорит:

"Сказать, что депутаты очень шикуют? Да, есть такие, что шикуют, то живут на спонсорские деньги, тогда это не независимый депутат, а зависимый, это лоббист. А депутаты, я считаю, должны быть независимыми, так как во всех европейских или других странах. Он живет и может показать, что у него достаточно заработной платы содержать водителя, не на "Запорожце" ездит, а на нормальной машине, потому что это лицо. Он встречается с международными организациями, представителями, коллегами".

К слову, в декларации, датированной мартом 2024 года, Бурмич указал, что в собственности с женой имеет жилой дом площадью 735 кв. м, а также квартиры - площадь 132 кв. м, 92 кв. м, 118 кв. м, 98,5 кв. м и апартаменты - 61,3 кв. м, стоимостью 1,7 млн грн.

Повышение выплат народным депутатам

Как сообщал УНИАН, в 2026 году компенсации расходов народных депутатов, связанных с выполнением депутатских полномочий,вырастут с одной до трех месячных зарплат народных избранников. Соответствующая норма содержится в выводах бюджетного комитета к проекту бюджета на 2026 год, который был одобрен Верховной Радой 3 декабря.

Вместе с тем депутаты остановили на 2026 год действие части четвертой статьи 32 закона "О статусе народного депутата", которая регулирует вопросы указанных выплат.

