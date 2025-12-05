Наибольший прирост объявлений об аренде автономного жилья фиксируется в Сумах, Луцке, Чернигове, Днепре и Киеве.

Отключения света в Украине снова подняли спрос на "автономное жилье", которое может пережить блэкаут благодаря резервному питанию и отоплению. За год в некоторых городах цены подскочили почти вдвое и даже больше.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании от OLX Недвижимость.

Резче всего подорожало жилье с резервным питанием. Абсолютный рекорд в Николаеве, где аренда выросла на 180% - с 5 тыс. грн до 14 тыс. грн. В Тернополе цена за год поднялась на 80% до почти 21 тыс. грн, в Запорожье на 46% - с 6,5 тыс. грн до 9,5 тыс. грн, в Харькове на четверть - с 7 тыс. грн до 8,7 тыс. гривень.

В разрезе областных центров Украины больше всего предложений аренды с резервным питанием в таких городах:

Киев - 3,6 тыс. объявлений;

Одесса - 2,1 тыс. объявлений;

Днепр - 298 объявлений;

Львов - 228 объявлений.

Кроме того, заметно растут цены и на квартиры с автономным отоплением. В Сумах аренда за год прибавила 36% - с 5,5 тыс. грн до 7,5 тыс. грн, в Харькове 20% - с 5 тыс. грн до 6 тыс. грн, в Виннице 16% - с 12 тыс. грн до 13,9 тыс. грн. В Житомире цена поднялась на 13% - с 10 тыс. грн до 11,2 тыс. грн, а во Львове на 12% - с 18,6 тыс. до 20,8 тыс. грн.

Больше всего предложений долгосрочной аренды жилья, где отопление можно включить даже во время отключений света, зафиксировано в Киеве - около 9,2 тыс. объявлений. Далее следуют Одесса - 5,4 тыс., Днепр - 1,3 тыс., Харьков - 621 объявление, Запорожье - 460 и Винница - 404.

Отмечается, что наибольший прирост объявлений об аренде автономного жилья фиксируется в Сумах, Луцке, Чернигове, Днепре и Киеве. Традиционно наибольший объем предложения сосредоточен в крупных городах - Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове.

Юрист, основательница и директор риэлторской компании "Гармония недвижимости" Татьяна Царелунга заявила, что после завершения войны стоимость жилья в Украине может резко возрасти, поскольку уже сейчас дорожает строительное сырье, рабочая сила и сами строительные работы.

25 ноября сообщалось, что в Киеве растет стоимость жилья. Так, в столице средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составила 66 тысяч долларов, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

