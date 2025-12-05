Пресс-служба Государственного департамента США не прокомментировала ситуацию.

США призвали некоторые страны Европейского Союза заблокировать планы по использованию замороженных активов Центробанка России для обеспечения репарационного кредита для Украины.

Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщает Bloomberg.

По словам источников, которые говорили на условиях анонимности, американские чиновники убеждали европейцев, что эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Американцы считают, что активы "не должны использоваться для продолжения войны".

Напомним, в декабре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что коллегия ЕК одобрила предоставление Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России. По оценке МВФ, потребности Украины в 2026-2027 годы составят 135 млрд евро.

В Еврокомиссии также предложили альтернативный вариант - еврозайм на 90 млрд евро, который может покрыть большую часть этих расходов.

Обсуждения происходят в критический для Украины момент, поскольку США давят на Киев, чтобы он согласился на мирное соглашение с Москвой.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа приостановила большую часть помощи, переложив ответственность на Европу. Таким образом, Украина рискует остаться без средств уже в начале 2026 года.

Сообщается также, что Вашингтон рассматривает российские активы как часть своих предложений по обеспечению мирных переговоров с Москвой и предлагает использовать их для инвестиций после войны.

В свою очередь лидеры ЕС настаивают на том, что вопрос использования активов - исключительно европейское дело, поскольку замороженные средства преимущественно хранятся в Европе.

Замороженные российские активы - главные новости

В последнее время в Еврокомиссии пытаются положить конец сопротивлению Бельгии по использованию доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины. Так, бельгийцы в последний момент отвергли очередное предложение ЕС, которое могло бы позволить предоставить нашей стране репарационный кредит.

Соответствующее заявление было обнародовано незадолго до того, как Европейская комиссия должна была официально обнародовать проект документа, который позволил бы блоку привлечь до 210 миллиардов евро из замороженных активов российского Центробанка.

По словам россиян, в случае использования ЕС замороженных активов для предоставления "репарационного кредита", в Кремле могут принять ответные меры. Например, Москва может инициировать многолетние судебные тяжбы.

