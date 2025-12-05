Нужен один простой ингредиент и немного терпения.

Оказывается, дома можно легко приготовить идеально пышную и нежную яичницу-болтунью – как у лучшего шеф-повара в дорогом ресторане, и для этого не нужно прилагать много усилий и добавлять вычурные ингредиенты.

Как пишет кулинар Молли Адамс в статье для SimplyRecipes, никакие молочные продукты добавлять не нужно. Ключевую роль играет одна простейшая добавка, которая всегда есть на вашем кухонном столе – соль – и немного терпения.

Обычно все солят яйца непосредственно перед тем, как добавить их в сковороду, или во время приготовления, но не заранее. А в этом и кроется весь секрет.

Суть метода: разбейте яйца в миску, добавьте столько соли, сколько вы обычно добавляете к яйцам, взбейте яйца и оставьте на столе на 15 минут. После этого готовьте их как обычно.

Все дело в том, что соление и взбивание яиц за 15 минут до приготовления меняет текстуру яиц. Соль размягчает белки в желтке, пока он стоит, что предотвращает их слишком плотное слипание во время приготовления. Это также помогает избежать "жидкой" яичницы-болтуньи, которая выделяет воду.

В результате яичница-болтунья должна получиться мягкой, воздушной, не резиновой и не водянистой.

