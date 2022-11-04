Данным документом Путин легализовал призыв зэков во время мобилизации.

Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон, разрешающий мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжких преступлений.

Документ опубликован на портале правовой информации РФ. Также в нем указано, кто с осужденных не подлежит мобилизации.

Так, не будут призывать осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Еще одна категория не подпадающих под призыв - осужденные за совершение теракта, захват заложников, госизмену и шпионаж.

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То есть данным документом Путин легализовал призыв зэков во время мобилизации.

Мобилизация заключенных в РФ: как зэки попадают на войну против Украины

Ранее Пригожин, известный как бизнесмен и "повар Путина" агитировал "зэков" в одной из колоний строгого режима на войну против Украины. Позже российские СМИ раскрыли, что Пригожин завербовал более тысячи заключенных.

Российский правозащитник Владимир Осечкин сообщал, что бойцы ЧВК "Вагнера" расстреляли уже более 40 завербованных заключенных, которых отправили на войну в Украину.

Украинская разведка объясняет рекрут зэков в России нехваткой желающих воевать против ВСУ.

По словам многих военных экспертов, мобилизация заключенных и переброска их на войну в Украину не изменит ситуации на поле боя.

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