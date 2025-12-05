Группа археологов обнаружила редкий папирусный свиток "Книги мертвых", которому 3500 лет.

В Египте на кладбище Нового царства в Аль-Гураифе археологи обнаружили 13-метровый свиток "Книги мертвых".

Этот удивительно хорошо сохранившийся свиток, является первым полным папирусом такого рода, обнаруженным в этом районе, пишет IDR. Археологи отметили, что на кладбище, датируемом 1550–1070 годами до н. э., находился сложный набор погребальных предметов, использовавшихся для сопровождения умершего в загробной жизни. Но именно свиток, который Министерство туризма и древностей Египта описало как находящийся в "хорошем состоянии", привлек наибольшее внимание.

Что такое "Книга мертвых"

"Книга мертвых" была центральным элементом древнеегипетской погребальной традиции. По данным Американского исследовательского центра в Египте, тексты в ней были призваны помочь душе пройти сложный путь к загробной жизни. Содержание свитков различалось в зависимости от автора и периода, что делало каждый экземпляр уникальным и ценным для понимания эволюции египетских верований.

Чем ценна находка

Этот конкретный свиток, найденный на месте захоронения Аль-Гураифа, выделяется не только своей длиной, но и состоянием.

Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта, подтвердил, что этот документ является первым полным папирусом, когда-либо обнаруженным в этом районе. Хотя полный перевод еще не опубликован, сам факт сохранности предмета открывает редкую возможность познакомиться с религиозными обычаями эпохи Нового царства в Египте.

Другие подробности об открытии

Папирус был частью гораздо более масштабного открытия, сделанного во время раскопок в Аль-Гураифе. На кладбище были обнаружены сотни артефактов, включая каменные и деревянные гробы, погребальные статуи, тысячи каменных и деревянных амулетов и более 25 тыс. фигурок ушебти. Считалось, что эти фигурки служили умершим в загробной жизни, и их часто помещали в гробницы в больших количествах.

Среди наиболее важных находок был украшенный гроб Та-де-Исы, дочери верховного жреца Эрет Хару. В ее захоронении находились 2 деревянных ящика с канопами, использовавшимися для хранения внутренних органов, а также полный набор статуэток-ушабти и фигурка божества Птаха Сокара, обычно ассоциируемого с воскрешением и загробным миром. Эти находки иллюстрируют глубину ритуальной подготовки, связанной с элитными погребениями того периода.

Почему эксперты ошеломлены находкой

Хотя Министерство по делам Египта не опубликовало фотографии или официальную расшифровку содержания свитка, предварительная реакция экспертов предполагает, что он может значительно расширить современные знания о древнеегипетских религиозных текстах.

Фой Скальф, египтолог из Чикагского университета, отметил, что находка такого свитка в гробнице - "большая редкость". Лара Вайс, директор Музея Ремера и Пелицеуса в Германии, также отметила, что состояние и длина свитка делают его "замечательной и интересной находкой".

Можно ли будет увидеть свиток туристам

Министерство объявило о планах экспонировать папирус в Большом Египетском музее, хотя сроки пока не объявлены. В настоящее время свиток находится на стадии изучения, и ученые с нетерпением ждут, какие откровения он может скрывать.

Другие новости о Древнем Египте

Недавно ученые в новом исследовании перевернули историю древнеегипетского города Ахетатон, но им все же не удалось найти ответ, почему он опустел.

Дело в том, что долкие годы ученые считали, будто этот город пришел в упадок из-за эпидемии чумы, однако новые данные опровергли эту точку зрения.

