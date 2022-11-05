Президент РФ не хочет, чтобы в стране из-за мобилизации возникло напряжение в обществе, считают в ISW.

Российский президент Владимир Путин, предположительно, выдвигает условия для продолжения скрытой мобилизации, а это свидетельствует о том, что благодаря частичной мобилизации в РФ не собрано достаточно сил для максималистических целей российского лидера в отношении Украины.

Установление условий для мобилизации осужденных россиян вместо гражданских может свидетельствовать о том, что президент РФ пытается не допустить социальное напряжение, сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

"...Утверждения Путина об успешной и завершенной мобилизации не согласуются с его указом от 4 ноября, который позволяет российским чиновникам мобилизовать граждан с непогашенной судимостью за некоторые серьезные преступления...", - отметили аналитики.

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Мобилизация в России 2022 - важнейшие новости

Владимир Путин 21 сентября объявил о том, что в России началась частичная мобилизация. Мобилизовать должны были только тех, кто находился в запасе, но не раз сообщалось, что повестки получали люди, далекие от военного дела. РФ начали массово покидать мужчины.

Уже через месяц Путин объявил о завершении частичной мобилизации в России. Но впоследствии СМИ писали, что люди продолжали получать повестки.

Западные эксперты считают, что мобилизацию в РФ приостановили, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для осеннего призыва.

В российском Минобороны утверждали, что мобилизовать должны около 300 тысяч резервистов.

4 ноября Путин утверждал, что мобилизовали 318 тыс. россиян, и из них 49 тыс. уже воюют в Украине.

Ранее сообщалось, что Россия отправляет на войну в Украине неподготовленных мобилизованных, и из-за этого их быстро ликвидируют.

Украинские власти не раз предупреждали, что РФ хочет захватить всю нашу землю.

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