По словам Валерии, они могут оказаться в финале.

Экс-участница 14 сезона романтического шоу "Холостяк", профессиональная всадница и мастер спорта по выездке Валерия Жуковская назвала своих фавориток на проекте.

Напомним, в 7 выпуске главный герой Тарас Цымбалюк неожиданно попрощаться с девушкой. Валерия уже публично отреагировала на его слова, однако отметила, что чувствовала симпатию актера и представляла себя в финале реалити.

"Если бы не представляла - не шла бы. Но, видите, судьба приготовила для меня что-то другое. Нам не хватало личного общения. В формате групповых свиданий я раскрылась на свой максимум", - отметила Жуковская в интервью РБК-Украина.

Она также назвала имена двух участниц, которые могут бороться за победу в шоу. По ее словам, Ирочка или Надин больше всего подходит Тарасу.

"Трудно судить объективно, но на сегодня именно по вайбу для меня финалистки - Ирочка и Надин", - отметила Валерия.

Напомним, ранее участницу "Холостяка" Надин обвинили в манипуляциях Цимбалюком. Она публично отреагировала на упреки девушек.

