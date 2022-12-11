С начала полномасштабного вторжения было уничтожено 93 760 российских террористов.

Украинские защитники ликвидировали учителя православной гимназии при РПЦ Александра Сухорукова.

Как пишет офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц"), оккупант воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнер".

Сухоруков успел получить три медали, в том числе "вагнеровскую" - за "кровь и храбрость" и путинский орден "За мужество".

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"Учитель православной гимназии (филиала ФСБ) чтец Александр Сухоруков услышал голос сверху и решил вступить в ЧВК "Дембель" (Вагнер"). По традиции - успешно демобилизован", - написал Штефан.

Российские СМИ пишут, что Сухорукова ликвидировали под Бахмутом.

РПЦ на службе у Путина

Глава Русской Православной церкви Патриарх Кирилл неоднократно высказывался за поддержку агрессии Путина против Украины. Он связывает убийства украинцев с распространением "русского мира", вполне это легитимизируя.

В Европе даже призвали ввести против Кирилла санкции.

Отдельно на фронте гибнут и "боевые попы", которые взяли в руки оружие и пошли воевать в составе ВС РФ. Некоторые представители РПЦ благословляют захватчиков на преступления.

Потери России в войне против Украины

Накануне подтвердилась ликвидация одного из самых результативных российских летчиков "Бороды". Экипаж захватчика был сбит днепровскими зенитчиками еще 4 декабря.

Вечером, 10 декабря, мощные взрывы прогремели на базе оккупантов в Мелитополе. По предварительной информации, уничтожен осетинский актер Сослан Фидаров.

Вчера "бавовна" пожаловала и в логово мобилизованных в оккупированном Крыму. К тому времени в здании, по разным данным, могли находиться сотни оккупантов.

Всего с начала полномасштабного вторжения было уничтожено 93 760 российских террористов.

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