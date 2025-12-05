Трамп дал 'зеленый свет': Южная Корея создаст флот ядерных субмарин, - Reuters

Сеул стремится укрепить безопасность против Северной Кореи, но региональные соперники и Китай насторожены.

Южная Корея приближается к реализации давней мечты - созданию собственного флота атомных подводных лодок. После одобрения этой программы президентом США Дональдом Трампом Сеул получил доступ к необходимому ядерному топливу, что открывает путь для развития подводного флота нового поколения и потенциально меняет баланс сил в Восточной Азии, пишет Reuters.

Южная Корея подчеркивает оборонный характер программы. Атомные подводные лодки позволят эффективнее противодействовать угрозам со стороны Северной Кореи, включая ее баллистические ракеты подводного запуска. Президент Ли Дже Мен назвал соглашение с США важным достижением, которое повысит гибкость национальной безопасности и автономию обороны.

"Подводные лодки - это высокоэффективные системы нападения. Гонка вооружений в регионе неизбежна", - отметил бывший капитан подводной лодки Чой Иль.

Реакция региональных игроков

Япония и Китай уже внимательно наблюдают за развитием программы. Токио может пересмотреть свои оборонные планы, учитывая способность атомных подводных лодок оставаться под водой дольше и действовать на большем расстоянии. Северная Корея предупредила об эффекте "ядерного домино", демонстрируя готовность развивать собственные подводные ядерные возможности.

Аналитики отмечают, что быстрое развитие программы Сеула может стимулировать региональную гонку вооружений, а сотрудничество Северной Кореи с Россией в военной сфере добавляет напряжения.

Поддержка США и перспективы

Сотрудничество с США стало ключевым фактором продвижения программы. В совместном информационном бюллетене США и Южной Кореи от 14 ноября была подтверждена готовность США предоставить ядерное топливо и технологическую поддержку. Пентагон и Белый дом видят в этом шаге способ увеличить распределение оборонного бремени и сдержать угрозы в регионе, особенно со стороны Северной Кореи и Китая.

Министр обороны Ан Гю-бак сообщил, что сборка ядерного реактора на подводной лодке находится на "значительной" стадии, и Сеул рассчитывает построить первую атомную подводную лодку в течение десяти лет. Планируется создание флота из по меньшей мере четырех лодок водоизмещением 5000 тонн.

На сегодня атомные подводные лодки имеют только США, Россия, Китай, Франция, Индия и Великобритания. Австралия планирует создание атомного флота по соглашению AUKUS 2021 года, что облегчило Южной Корее доступ к технологиям. Эксперты считают, что программа Сеула может стать ключевым элементом региональной стабильности, но в то же время стимулирует гонку вооружений в Азии.

Как сообщал УНИАН, Южная Корея выводит из эксплуатации подводную лодку Jang Bogo водоизмещением 1200 тонн. После этого субмарину бесплатно передадут Польше.

Отмечается, что Jang Bogo - это первая подводная лодка, заказанная ВМС Южной Кореи у немецких кораблестроителей в конце 1980-х. После 34 лет службы ее выводят из эксплуатации. С прошлого года корейские ВМС использовали ее в основном для обучения членов экипажа и проведения семинаров по техническому обслуживанию.

