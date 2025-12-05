Пользователей Android просят срочно обновить свои устройства: что случилось

Google нашла более ста уязвимостей, содержащихся в операционной системе, и подготовила патч.

Если вы откладывали следующее обновление Android, сейчас самое время его установить. В рамках патча безопасности за декабрь 2025 года Google обнаружила и уже исправила более ста уязвимостей, в том числе критического уровня, пишет ZDNET.

Наиболее опасными инженеры назвали уязвимости CVE-2025-48633 и CVE-2025-48572, которые связаны с повышением привилегий Android Framework. С их помощью можно удаленно получить контроль над девайсом. Уточняется, что хакеры уже использовали системные бреши в ходе своих атак.

Обновления безопасности уже распространяются на устройства с Android 13, 14, 15 и 16. Владельцам смартфонов рекомендуется как можно скорее установить патч – чем дольше устройство остается без обновления, тем выше риск стать жертвой атаки, особенно учитывая факт эксплуатации "нулевого дня".

Также отмечается, что некоторые из обнаруженных уязвимостей затрагивают устройства на Android 12 и более старых версиях ОС. В Google рекомендуют отказаться от использования подобных телефонов, поскольку они больше не получают необходимых обновлений безопасности.

Проверить доступность обновления можно в настройках системы, а производители могут выпускать патчи с небольшой задержкой. Для полного охвата всех исправлений убедитесь, что у вас установлен патч 2025-12-05.

