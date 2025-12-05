Не подбирая выражений, Дмитриев дерзко прокомментировал тайный разговор европейских топ-чиновников касательно переговоров по Украине.

Кремлевский переговорщик Кирилл Дмитриев обрушился с резкой критикой на канцлера Германии Фридриха Мерца после сообщений в СМИ о конфиденциальном разговоре между ведущими европейскими политиками, посвященном войне в Украине.

"Дорогой Мерц, вы даже не участвуете в игре. Вы дискредитировали себя разжиганием войны, подрывом мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией и упрямой глупостью", - написал россиянин в Х.

О чем шла речь во время разговора

Как пишет Die Zeit, конфиденциальный телефонный разговор проходил при участии Мерца и украинского президента Владимира Зеленского. В нем Мерц выразил недоверие американским переговорщикам. Мерц сказал Зеленскому о них так: "Они играют в игры, как с вами, так и с нами".

Согласно сообщению, в телефонном разговоре также участвовал президент Франции Эммануэль Макрон. "Существует вероятность, что США предают Украину в территориальном вопросе, не внеся ясности в гарантии безопасности", - заявил Макрон и добавил, что Зеленский находится в "большой опасности".

Другие участники телефонной конференции, предостерегали от американских переговорщиков. "Мы не должны оставлять Украину и Владимира наедине с этими ребятами", - заявил тогда президент Финляндии Александр Стубб.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, как сообщается, согласился с ним.

По данным СМИ, в телефонной беседе также приняли участие: премьер-министры Италии Джорджия Мелони, Польши Дональд Туск, Дании Метте Фредериксен, Норвегии Йонас Гар Стере и лидеры ЕС Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

Эта телефонная конференция состоялась перед встречей спецпредставителя США Стива Уиткоффа и зята президента Дональда Трампа Джерада Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным.

Издание отметило, что на выпад Дмитриева правительство Германии пока не отреагировало.

Утечка тайного разговора европейских лидеров

Вчера немецкое издание Spiegel опубликовало материал со ссылкой на утечку секретной телефонной конференции с участием европейских лидеров.

В нем говорилось, что судя по разговору стало очевидно, что Мерц и Макрон имеют глубокое недоверие к США, когда дело касается мирных переговоров с Украиной и РФ.

Как свидетельствуют записи телефонного разговора, Мерц и Макрон применили резкие формулировки во время разговора с Зеленским и европейскими топ-чиновниками, чтобы предупредить, что США могут предать Украину и Европу.