Всего военные зафиксировали 31 вражескую цель.

Российские оккупанты в ночь на 16 декабря запустили по Украине 31 ударный БпЛА Shahed-136/131. В результате боевой работы уничтожены 30 "шахедов"

"В ночь на 16 ноября 2023 года противник атаковал ударными беспилотниками типа Shahed по трем направлениям – Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск-РФ. Всего в ударе был применен 31 ударный БпЛА Shahed-136/131, которые оккупанты направили в разные регионы Украины", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил обороны Украины

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"В результате боевой работы уничтожены 30 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей", - подытожилии военные.

Ночная атака на Украине - главные новости

В ночь на 16 декабря российские оккупанты снова атаковали спящие города Украины. После объявления воздушной тревоги в ряде областей и в пригороде Киева прозвучали взрывы.

По словам начальника КМВА Сергея Попко, захватчики вернулись к тактике мая 2023 года. Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели.

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