Военные РФ начинают активно перенимать прошлогодний опыт украинцев, когда электроэнергии не было по несколько суток, отметили в спецслужбе.

Сегодняшний блэкаут в Курской области РФ оказался операцией Службы безопасности Украины.

Дроны СБУ оставили без света важные военные объекты российских оккупантов, сообщил УНИАН источник в спецслужбе. В частности, по словам нашего собеседника, очередной блэкаут состоялся "в рамках "подготовки" войск оккупантов к осенне-зимнему периоду".

В частности, военные объекты РФ были подключены к электроподстанции в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково Курской области. Именно ее и атаковали дроны СБУ.

Видео дня

"Как следствие - российские военные начинают активно перенимать прошлогодний опыт украинцев, когда электроэнергии не было по несколько суток", - отметили в СБУ.

Это уже не первый блэкаут в Курской области, спровоцированный атаками СБУ. Предыдущий был 29, а до этого - 26 сентября. Тогда также были поражены электроподстанции, от которых питались важные военные объекты россиян.

В общем, СБУ организовала уже 7 подобных атак на вражескую инфраструктуру.

Курская область под ударом беспилотников - что надо знать

Как сообщал УНИАН, этой ночью несколько районов Курской области остались без света. Местные власти заявила, что это произошло из-за атаки украинских беспилотников.

По данным СМИ, под ударом оказались центральная электроподстанция города Суджа (12 км от российско-украинской границы), электроподстанция поселка Глушково (6 км от госграницы).

Вас также могут заинтересовать новости: