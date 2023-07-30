В воскресенье, 30 июля, в Брянской области прозвучали взрывы.
Российские Telegram-каналы сообщают, что здание полииции города Трубчевск мог атаковать неизвестный беспилотный летательный аппарат. В сети появилось соответствующее видео. После этого в городе пропал свет.
В результате атаки повреждена крыша здания, выбито шесть окон. Дорогу в районе здания перекрыли. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.
В Брянской области атаковали здание полиции
Взрывы в Брянской области: последние новости
Сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Украина якобы обстреляла территорию Климовского района, повредив свиноводческий комплекс.
16 июля в области начался масштабный пожар на территории военного госпиталя для ветеранов.