По предварительным данным, никто не пострадал.

В воскресенье, 30 июля, в Брянской области прозвучали взрывы.

Российские Telegram-каналы сообщают, что здание полииции города Трубчевск мог атаковать неизвестный беспилотный летательный аппарат. В сети появилось соответствующее видео. После этого в городе пропал свет.

В результате атаки повреждена крыша здания, выбито шесть окон. Дорогу в районе здания перекрыли. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

Взрывы в Брянской области: последние новости

Сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Украина якобы обстреляла территорию Климовского района, повредив свиноводческий комплекс.

16 июля в области начался масштабный пожар на территории военного госпиталя для ветеранов.

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