О причинах возгорания пока нет информации.

В Брянскую (РФ) горит военный госпиталь для ветеранов.

Как сообщают российские паблики, здание госпиталя горит уже не впервые. 18 июня там также произошел пожар.

По данным канала SHOT, информация относительно пострадавших и причины пожара уточняются. На кадрах с места происшествия видно, что площадь возгорания достаточно большая. Поднялся огромный столб дыма.

Сейчас экстренные службы пытаются ликвидировать пожар.

Последние новости из Брянска

Брянская область в последние недели живет тревожно. Недавно бойцы РДК несколько раз зашли на территорию России. В Кремле заявили, что доложили о прорыве российской границы Путину. Позже в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.

ISW утверждает, что паника, беспокойство и отсутствие сплоченности в комментировании этих событий свидетельствуют о том, что такого развития событий в РФ никто не ожидал. Пропаганда сломалась в попытках комментировать события.

Кроме "диверсий" и прорывов, там случаются пожары. Как уже упоминалось, 18 июня Брянскую горела здание военного госпиталя, который находится на стадии строительства.

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