Путин поставил перед собой невыполнимую задачу, отметил профессор Кларк.

Российский президент Владимир Путин поставил перед собой "невыполнимую задачу" и "не проиграет красиво".

Об этом в эфире Sky News заявил бывший генеральный директор Королевского института объединенных вооружений, профессор Майкл Кларк.

До войны многие считали Путина "безрассудным" и, возможно, просто способным создать наземный путь между Донбассом и Крымом.

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"Но он пошел ва-банк, пытаясь за три дня захватить всю страну. Была идея сменить правительство в Киеве и завершить всю "операцию" к 8 марта, просто захватить страну. Реальность такова, что если он не добился успеха быстро, он вообще не добьется успеха. Если план А не сработал, то и планы Б, С и D тоже не сработают", - считает эксперт.

По его словам, Путин склонен к проигрышу, но он не проиграет красиво.

"Это невыполнимая работа, которую он поставил перед собой", - сказал Кларк.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на востоке и юге страны. Несмотря на замедление темпов продвижения, украинские защитники продолжили "выносить" тыл оккупантов, контролируя огнем подвоз россиянам техники и боеприпасов.

Согласно анализу Института изучения войны, украинские войска наступают в направлении трассы Р-66 Сватово-Кременная к северу от Кременной.

Готовясь к приближению украинских сил, враг депортирует местное население Херсона, вывозя награбленное имущество на другие подконтрольные РФ территории.

В то же время экспертная среда убеждена, что оккупанты, вероятно, будут имитировать оборону Херсона, оставив на передовой новобранцев.

За сутки противник нанес 60 ракетных и 15 авиаударов по Украине, ударам врага подверглись районы более 50 населенных пунктов. Ударам противника подверглись районы более 50 населенных пунктов, в том числе: Соледар, Угледар, Яковлевка, Веселое Донецкой области.

Также ночью россияне снова обстреляли Никополь, а утром Николаев - ракетами С-300 и Краматорск.

По мнению экс-командующего армией США Бен Ходжеса, полная деоккупация Украины будет осуществлена до лета 2023 года: "Но еще перед этим, до конца этого года, ВСУ отбросят российскую армию к линии, на которой те находились в феврале. А потом начнут рассматривать необходимые шаги для подготовки к освобождению Крыма".

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