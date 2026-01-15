Цымбалюк вернулся к бывшей и это не Готочкина, - блогер

Актер не делал заявлений о новых отношениях.

Украинского актера театра и кино, главного героя последнего сезона реалити-шоу "Холостяк" Тараса Цымбалюка заметили в компании актрисы Елены Светлицкой.

Об этом пишет блогер-сплетник Богдан Беспалов, ссылаясь на своих подписчиков. По его словам, Тарас и Елена уже были в отношениях ранее, однако актер разорвал союз ради бизнес-вумен Светланы Готочкиной:

"Тарас Цымбалюк сошелся со своей бывшей - актрисой Светлицкой, которая в свое время развелась с мужем ради Тараса, а он бросил актрису ради Готочкиной. Пара была замечена котятами вчера в центре города. Ну что ж, Готочкина оказалась умной и прагматичной, поняв, что ее бренд страдает от токсичной популярности Цымбалюка".

Напомним, в финале 14 сезона "Холостяка" Тарас выбрал Надин Головчук, однако вскоре стало известно, что они не вместе. Кроме того, в первом интервью после проекта актер заявил, что ему было абсолютно все равно, кто из девушек победит.

Его бывшая девушка Светлана Готочкина призналась, что в течение 2025 года они несколько раз возобновляли отношения, однако в конце концов приняли решение расстаться. Именно об их тайном романе долгое время ходили слухи, ведь некоторые зрители не верили в разрыв пары.

