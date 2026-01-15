В Кремле пообещали, что Путин на вручении верительных грамот иностранных послов 15 января выскажется по "основным внешнеполитическим вопросам". Но "выступление" не коснулось ни США, ни Ирана, ни Венесуэлы. Зато российский диктатор в который раз прошелся по Украине.

В частности, Путин утверждает: "Украинский кризис стал прямым следствием многолетнего игнорирования прав России и продвижения к ее границам блока НАТО, вопреки публичным обещаниям".

Конечно, эта формула удобна, но при внимательном анализе рассыпается.

Видео дня

Во-первых, Украина не давала России никаких обещаний - ни письменных, ни устных. Более того, Украина не являлась членом Североатлантического альянса, не размещала на своей территории натовские базы и не принимала решений о расширении Альянса. Она не несет и не могла нести ответственность за политику НАТО. Следовательно, логика "наказания Украины за действия НАТО" изначально абсурдна.

Во-вторых, если исходить из путинской риторики буквально, война должна была быть объявлена как раз НАТО, а не Украине. Именно Альянс, по его словам, "продвигался к границам России", именно он якобы "игнорировал права РФ". Но Путин не напал на НАТО - ни в 2014 году, ни в 2022-м, ни позже.

Почему? Ответ прост и неприятен для Кремля.

Потому что Североатлантический альянс - это сила, способная дать симметричный и разрушительный ответ. Нападение на НАТО означало бы немедленное военное поражение России, крах режима и конец личной власти Путина. И это риск, на который он не готов пойти.

Украина же была выбрана объектом агрессии совсем не из-за НАТО, а потому, что Кремль считал ее слабой, расколотой и уязвимой. Целью войны было не "сдерживание Альянса", а подчинение Украины, ликвидация ее суверенитета, разрушение демократического примера у себя под боком и возвращение страны в сферу имперского контроля РФ.

Таким образом, российский миф о "войне с НАТО" - это лишь пропагандистское прикрытие агрессии. Путин напал не на того, кто "угрожал", а на того, кого, как ему казалось, можно безнаказанно сломать.

Ошибка оказалась фатальной.