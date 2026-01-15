'Понюхал дулю': Терен публично поссорился с Клопотенко

Ресторатор заявил, что лично решит его проблему.

Ветеран российско-украинской войны, герой 14 сезона шоу "Холостяк" Александр Терен в сети поссорился с ресторатором Евгением Клопотенко.

Мужчина опубликовал в Threads возмущенный пост о том, что заказал еду в одном из заведений, меню для которого создавал Клопотенко, однако ему ничего не привезли. Терен тегнул шеф-повара, обратившись прямо к нему:

"Клопотенко, спасибо, что накормил (сарказм!!!) Заказал украинскую кухню в "Муза" от Клопотенко и понюхал дулю, потому что ничего не приехало! Ты хоть смотришь, кто и где твое имя использует?".

Ресторатор отреагировал на сообщение ветерана, пообещав решить проблему и лично привезти ему еду. "Обидно, что так получилось. Сам все привезу, иду в личные. Потому что это не просто бренд с моим лицом, это мой бренд", - написал Клопотенко.

Видео дня

В комментариях не все поняли Терена, отметив, что ситуация могла не стоить такой огласки и тона:

"Позвонить в заведение и решить вопрос? Нет. Обвинять Клопотенко в этом? Да".

"Ой, извините! Клопотенко же должен был вам лично доставить, потому что там его имя".

"Мне одной показалось, что как-то это слишком агрессивно?".

"Надо позвонить в само заведение, а не отмечать в тредс владельца. Все решается телефонным звонком".

Напомним, сегодня Александр Терен сообщил, что президент Владимир Зеленский вручил ему орден "За заслуги" III степени.

Вас также могут заинтересовать новости: