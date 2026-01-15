OLED против LED: телевизоры с какой технологией дисплеев служат дольше

Эксперты провели масштабный трехлетний тест надежности телевизоров – одну из самых больших проверок такого рода на рынке.

Выбирая телевизор, многие ориентируются только на цену, качество картинки и производителя. Но что если долгосрочная надежность важнее? Недавнее исследование, проведенное независимым ресурсом Rtings, раскрывает неожиданные результаты: OLED‑панели в большинстве случаев живут дольше, чем их LED‑LCD конкуренты, пишет FlatpanelsHD.

Испытание охватило 100 телевизоров разных брендов, которые подвергались ускоренному циклу эксплуатации на максимальной яркости в течение 18 000 часов. Это эквивалентно 12 годам ежедневного использования по 4 часа в день.

Результаты показали, что LCD‑телевизоры с боковой LED‑подсветкой чаще всего выходят из строя. Основные причины – отказы LED‑ламп и перегрев внутренних слоев, приводящий к расслаиванию и ухудшению изображения. Модели с прямой или зональной светодиодной подсветкой (FALD/mini‑LED) показали себя лучше, хотя общая надежность LCD оставалась ниже, чем у OLED.

OLED‑панели, напротив, благодаря индивидуальной подсветке пикселей показали самую высокую стабильность и наименьшее количество отказов. Признаки выгорания пикселей у них встречались только в экстремальных условиях, и в реальной эксплуатации это не создает проблем.

Особенно выделились LG и TCL: среди 10 протестированных моделей TCL случилась всего одна полная поломка, а низкий уровень отказов у LG объясняется высокой надежностью ее OLED‑телевизоров.

Что лучше LED или OLED телевизор

Если вы выбираете смарт-телевизор с прицелом на долговечность и качество, результаты теста указывают на явное преимущество OLED-панелей. Несмотря на более высокую цену, такой экран демонстрирует меньший риск выгорания и стабильную работу в долгосрочной перспективе.

Если бюджет ограничен, эксперты советуют LCD-модели с полноразмерной прямой LED-подсветкой (FALD/mini-LED) – они показали лучшие результаты среди LCD-вариантов.

Исследование показало, что за последние 25 лет цены на телевизоры упали более чем на 90 процентов – несмотря на постоянное увеличение размера и разрешения экрана. При этом эксперты предупреждают, что в будущем тенденция к снижению цен может замедлиться или даже "развернуться".

В 2026-ом году на рынке начнут появляться Micro RGB телевизоры. Новая технология позволит отказаться от классической подсветки с белыми светодиодами и цветными фильтрами, и добиться более точной цветопередачи и высокой яркости.

