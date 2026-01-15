Решение ЕС может открыть 'дыру' в бюджете Украины: аналитик предупредил о рисках

По его словам, Украина будет вынуждена искать дополнительное финансирование.

Из-за решения Еврокомиссии направить только треть обещанного кредита в 90 млрд евро на бюджетную поддержку Украины, нашему государству может не хватить средств для покрытия дефицита. Украине придется искать дополнительное финансирование. Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, говорится в статье УНИАН.

14 января председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что треть кредита (30 млрд евро) будет направлена на бюджетную поддержку, а остальная часть (60 млрд евро) - на закупку вооружения.

Андрей Шевчишин видит в этом дополнительную причину давления на национальную валюту.

"Бюджетное финансирование меньше, чем ожидалось ранее - прогнозировалось, что это будет 50 млрд евро. Итак, это первый факт - Украина может иметь недостаточное финансирование в этом году (15 млрд евро в год). Это довольно тревожный звоночек, и ослабление гривны как к доллару, так и к евро указывает, что это управляемые действия для обеспечения финансирования бюджета", - пояснил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что пока неясно, сможет ли Украина использовать эти 30 млрд евро неравномерно, чтобы покрыть недостаток средств в этом году. При этом он считает, что Украина будет вынуждена искать дополнительное финансирование. Ведь в государственном бюджете не предусмотрено дополнительно 300 млрд грн на выплаты военным, которые Рада дополнительно принимала в предыдущие годы. Шевчишин отметил:

"На текущий год ориентировочно подтверждено 26 млрд долл. финансовой помощи. Еще 2 млрд долл. мы должны получить по четырехлетнему соглашению с МВФ и 15 млрд евро от Европы. Суммарно - около 45,3 млрд долл. Этого должно быть достаточно, но с учетом того, что проголосованный бюджет не учитывает 300 млрд грн на оплату военным, понятно, что будет еще потребность в 5-7 млрд долларов".

Аналитик считает, что нынешняя девальвация сейчас выступает частичным компенсатором будущего недостатка бюджетного финансирования.

"Однако сама по себе она не даст, конечно, покрыть эту сумму, и Украине нужно будет искать финансирование как на внутреннем рынке, так и на внешнем, договариваться с партнерами", - резюмировал Андрей Шевчишин.

Решение ЕС по кредиту Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен разделить 90 миллиардов евро, одобренных для Украины, на две части: одну треть для общего бюджета и две трети для военных поставок.

По ее словам, 60 миллиардов евро, которые будут потрачены на военное снаряжение, будут использованы преимущественно для закупки оборудования из стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли.

