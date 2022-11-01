Аналитики отмечают, что на северо-востоке Харьковской области идут упорные бои.

На северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. При этом в РФ утверждают, что штурмы ВСУ безуспешны. Вместе с тем комментарии украинского Генштаба по поводу ситуации в регионе более сдержанные. Это может свидетельствовать о продвижении Сил обороны Украины в сторону Сватово.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете за 31 октября.

"Российские источники продолжали утверждать, что украинские войска вели контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области 30 и 31 октября. Министерство обороны РФ и российские блогеры утверждали 30 октября, что украинские войска провели серию безуспешных штурмов вокруг Орлянки, Табаевки и Берестового, все в пределах 30 км к северо-западу от Сватово. Минобороны России также заявило, что 31 октября российские войска отразили атаки украинских войск северо-западнее Сватово в районе Купянска. Российский военный блогер сообщил, что украинские войска готовятся к очередному наступлению в этом направлении на рубеже Орлянка - Первомайское", - отметили аналитики ISW.

Видео дня

Вместе с тем Генштаб ВСУ, в частности, заявил, что российские войска атаковали Николаевку и Новоселовское, примерно в 30 км к северо-западу от Сватово, что указывает на то, что украинские войска продвинулись к востоку от района Купянска, считают аналитики.

Также, ссылаясь на косвенные данные в сообщениях Генштаба ВСУ эксперты с ISW делают вывод, что украинские войска продолжают наступление в направлении трассы Р-66 Сватово - Кременная к северу от Кременной.

Война в Украине: ситуация на Донбассе

Как писал УНИАН со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая, российское командование поставило задачу остановить продвижение украинских военных в Луганской области.

Вместе с тем в украинском командовании подтвердили, что ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу Кременная-Сватово. Оккупанты, в свою очередь, боятся возможного окружения.

По данным ВСУ, враг попытается удержать Сватово любой ценой, чтобы хоть где-то достичь"успехов".

28 октября Сергей Гайдай отметил, что продвижение ВСУ на востоке замедлилось в связи с сезоном дождей. Кроме того, россияне подтянули туда резервы.

Вас также могут заинтересовать новости: