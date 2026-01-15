В приграничье Сумской области увеличилась 'серая зона', - DeepState

"Серых зон" на границе с РФ становится все больше.

В приграничном районе Сумской области в районе населенного пункта Комаровка увеличилась "серая зона". Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

"Противник в последнее время увеличил свою активность вдоль государственной границы Украины, пользуясь возможностью зайти в приграничное село, пытается там закрепиться и дестабилизировать обстановку. Также враг сразу прощупывает возможность, чтобы расширять зону такой деятельности и контроля, как это произошло на примере той же Комаровки или Грабовского, где врагам удалось закрепиться", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что Силы обороны пытаются реагировать на соответствующие движения противника, уничтожая его пехоту, но это не всегда удается, в частности, из-за определенных проблем на таких участках, как было с примером села Грабовское. Они добавили, что таких зон становится все больше.

Видео дня

Сколько территории Украины оккупировала РФ за 2025 год

Как сообщал УНИАН, за 2025 год российские войска оккупировали 4336 квадратных километров украинской территории. Было захвачено примерно 0,72% от всей территории Украины. В целом же с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года прирост оккупированной территории составил 7463 квадратных километра или 1,28% от всей территории нашей страны.

По областям по состоянию на конец прошлого года враг оккупировал:

Днепропетровскую область - 0,6% (+0,6 за 2025 год);

Сумская область - 1,0% (+1);

Харьковская область - 4,7% (+1,3);

Херсонская область - 72%;

Запорожская область - 74,8% (+2,1);

Донецкая область - 78,1% (+10,6);

Луганская область - 99,6% (+0,6).

Всего враг оккупировал 116 165 квадратных километров территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: