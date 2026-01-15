Доллар достиг нового исторического максимума: официальный курс валют на 16 января

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,44 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 16 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,39 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 27 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара (предыдущий рекорд был установлен 13 января – 43,26 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,44 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,47/43,50 грн/долл., а евро – 50,53/50,56 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 15 января подорожал на 23 копейки и составил 43,58 гривни за доллар, а курс евро вырос на 20 копеек и составил 50,85 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,98 гривни, а евро – по курсу 49,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины подорожал на 16 копеек и составил 43,56 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне остался на прежнем уровне и составлял 50,80 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,10 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: