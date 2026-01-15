Стилисты назвали 7 оттенков волос, которые определят 2026 год

Главный акцент - на качестве и здоровье волос.

В начале года формируется новая карта бьюти-трендов и становится понятно, какие цвета волос будут самыми востребованными и будут определять настроение сезона.

Ведущие колористы рассказали Who What Wear, что ключевым запросом клиентов остается максимально естественный, но усовершенствованный вид волос. Агрессивные контрасты, резкие мелирования и искусственные оттенки уходят на второй план, уступая эффекту "здоровых волос". В то же время некоторые техники из прошлого, в частности colour melting, возвращаются. Вот 7 трендов, которые будут определять 2026 год:

Buttercream Blonde

Теплый и сливочно-золотистый блонд возвращается после лет доминирования холодных и пепельных тонов. Это мягкий, солнечный оттенок, который освежает образ и выглядит максимально ухоженным. Вам понадобится теплый блонд с кремовыми золотистыми прядями по всей длине волос и на кончиках.

Хроматический боб

Классическое каре получает новое звучание благодаря многотональному окрашиванию. Легкие переходы цвета добавляют объема, блеска и "дорогого" вида даже самой простой стрижке. Выберите легкую глубину у корней, нежное сочетание оттенков по всей длине волос и легкий блеск на кончиках.

Burnt Sienna

Теплые блонды с легким медным подтоном становятся еще одним шагом в сторону естественности. Оттенок напоминает выгоревшие на солнце волосы и отсылает к эстетике 90-х - еще до того, как все стали одержимы созданием пепельного и белого блонда.

Charcoal Brunette

Для брюнеток 2026-й станет годом холодных и приглушенных тонов. Равномерный цвет от корней до кончиков с сероватым подтоном создаст глубокий, загадочный образ без чрезмерной темноты.

Colour Melting

Плавный "раствор" оттенков заменяет контрастное мелирование, благодаря чему волосы выглядят так, как будто естественно посветлели на солнце - без резких границ и переходов. Женщины будут склоняться к более насыщенным нейтральным оттенкам, таким как мокко эспрессо и кремовый блонд.

Sun-Faded Tones

Эффект слегка выгоревших волос актуален как для блондинок, так и для брюнеток. Стилисты советуют выбирать маски для волос, которые закрепляют цвет и могут временно придать ему тепло, или спреи для волос, которые помогают добавить естественных бликов.

Glazed and Glossed

Главным универсальным трендом года является блеск. Независимо от цвета, в фокусе будут здоровый вид и ухоженность, которые дают глоссы и глянцевые процедуры.

