Президент Франции испугался 'Орешника' и хочет себе такой же

Франция находится в зоне досягаемости этой российской ракеты, отметил Макрон.

Европа, и Франция в частности, должна разработать вооружение, аналогичное российскому "Орешнику". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед военными

"Мы только что наблюдали второй запуск Россией ракеты очень большой дальности. Это очень четкий сигнал от государства, которое решило оснащаться такими возможностями", - цитирует президента Франции издание Clash Report.

Он подчеркнул, что Франция находится в зоне досягаемости ракет "Орешник".

"Если мы хотим оставаться авторитетными, мы, европейцы – а особенно Франция – должны овладеть этим новым вооружением, которое изменит ситуацию в краткосрочной перспективе", – заявил Макрон.

Удар "Орешника" по Львову

Как сообщал УНИАН, во время удара по Львову в ночь на 9 января российские войска применили баллистическую ракету средней дальности "Орешник", оснащенную кинетической боеголовкой.

В России применение "Орешника" назвали ответом на якобы атаку по резиденции Путина на Валдае украинскими дронами за несколько дней до того.

Ранее разведка США подтвердила, что Украина не атаковала резиденцию Путина, как об этом рассказывал Кремль.

