Штаб реагирования в масштабах страны, который я предлагал создать еще до атаки на Киев, появился только вчера, - Кличко

За день до разрушительной атаки на Киев 9 января мэр Киева Виталий Кличко встречался с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Рассказал об угрозах и предложил создать общеукраинский штаб реагирования на чрезвычайные ситуации, который организовали только вчера. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Много сейчас звучит разных манипуляций и откровенной лжи. Относительно того, готовился ли Киев к зиме. Хочу отметить, что за день до разрушительной массированной атаки у меня была встреча с премьер-министром Украины. К слову, впервые за годы войны состоялась личная рабочая встреча премьера с мэром столицы. Я донес все угрозы и риски, которые могут возникнуть вследствие сильных повреждений критической инфраструктуры столицы. Доложил, как готовится город. Предложил создать общий штаб для реагирования на возможную чрезвычайную ситуацию и преодоление ее последствий", - написал Виталий Кличко.

Он отметил, что решение о создании такого штаба было принято на уровне правительства только вчера.

"Совместных действиях с правительством, координации усилий тогда не было. И только вчера объявили о создании штаба в масштабах страны. И вспомнили о Киеве - безосновательными обвинениями. А о том, как готовился Киев к зиме, что делали все службы, мы рассказывали и показывали публично и летом, и осенью, и уже зимой. Вся информация находится в открытых источниках. И те, кто манипулирует, конечно, объективной информации "не замечают", - отметил мэр.

Он также подчеркнул, что в тяжелой ситуации, в которой оказалась страна и Киев в частности, нужны конструктивные действия.

"Вместо конструктива - опять, к сожалению, политика. Считаю это недопустимым в такой ситуации! Когда речь идет о безопасности, здоровье и жизни людей. Но мы продолжаем работать и делать все, что можем!" - заверил Виталий Кличко.

