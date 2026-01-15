Самая суровая зима войны: холод заставляет некоторых киевлян говорить об уступках РФ, - NYT

Цель Кремля - подорвать моральный дух населения и заставить украинскую власть пойти на уступки на мирных переговорах.

Этой зимой российские удары по энергетической инфраструктуре Киева стали самыми разрушительными за все время войны. Кремль изменил стратегию и сосредоточился на изоляции и уничтожении энергоснабжения столицы, Одессы и Днепра, пишет The New York Times.

Цель Кремля – подорвать моральный дух населения и заставить украинскую власть пойти на уступки в мирных переговорах.

Издание пишет, что киевляне устают от длительной жизни в холоде и темноте, что может повлиять на настроения. Однако большинство из них убеждены, что нужно продолжать держаться.

Так, 23-летний юрист Владимир Дородко спал прошлой ночью в пуховой куртке. После ночного взрыва поблизости он вышел посмотреть на обломки, среди которых были тонкие хлопья черного углеродного волокна с крыльев дрона. Сейчас это ежедневная картина в Киеве.

"Многие люди устали", - сказал Дородко.

Он добавил, что трудности заставляют некоторых украинцев утверждать, что войну следует закончить даже при условии территориальных уступок.

"Матери сыновей, которые служат в армии, говорят прямо: давайте отдадим им Донбасс, чтобы люди не гибли и нас не бомбили", – сказал Дородко.

Он заявил, что выступает против передачи этого восточного региона Украины, как того требует Россия, поскольку, по его мнению, это только разжигает аппетит Кремля еще больше.

Украинцы, по словам Дородко, не имеют другого выбора, как держаться. Он сказал, что видит один плюс в потере отопления – продукты не портятся, когда холодильник не работает. Он просто кладет их на холодное подоконник.

Госпожа Михайлюк и господин Гончарук, супруги с маленьким сыном, пытались вести нормальную жизнь во время войны. Затем наступила эта зима. В квартире было невыносимо холодно.

"Люди думают, что если мирное соглашение близко, то ситуация может улучшиться", – сказала госпожа Михайлюк. "Но это неправда. Не улучшается. Становится хуже".

По данным городских властей, около 500 многоквартирных домов в столице полностью остались без отопления, что стало самым масштабным сбоем за все время полномасштабного вторжения.

Хотя основные боевые действия ведутся далеко от Киева, на востоке страны, столица остается символической целью. Киев недосягаем для наземных войск, но находится в радиусе действия взрывных дронов и ракет. Цель России – сделать город непригодным для жизни.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что тактика Российской Федерации изменилась. По его словам, теперь удары повторяются примерно каждые две недели, причем россияне целятся именно в те объекты, где продолжаются ремонтные работы.

"Цель России, кажется, заключается в том, чтобы изолировать эти города от национальной сети, а затем взорвать их электростанции. Залпы повторяются примерно каждые две недели, чтобы помешать ремонту. Они пытаются поразить районы, где проводятся ремонтные работы. У нас много раненых и погибших энергетиков", - отметил Харченко.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказывал, что вероятность эвакуации Киева из-за ситуации в энергетике - мизерная.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что уже с четверга в Киеве могут быть введены облегченные графики подачи электроэнергии. Однако это возможно только при условии, что не будет новых атак на инфраструктуру.

В январе Россия усилила обстрелы энергетической инфраструктуры Киева. РФ атаковала столичные теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 - оставив без тепла половину Киева.

